СКА поместил в список травмированных 18 хоккеистов основы

СКА поместил в список травмированных 18 хоккеистов основной команды, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз КХЛ.



Отмечается, что в списке травмированных значатся следующие игроки: Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Антон Бурдасов, Линден Вей, Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов, Александр Самонов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Магнус Хелльберг, Антон Швец-Роговой, Богдан Якимов, Павел Колтыгин.



Напомним, СКА провёл последние два матча чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:4) и казанским «Ак Барсом» (2:3 Б) полурезервным составом. Значительную часть команды в этих встречах составляли хоккеисты в возрасте младше 21 года. В матче с «Ак Барсом» обязанности главного тренера команды исполнял вице-президент СКА Роман Ротенберг.

СКА уступил по буллитам «Ак Барсу» в первом матче Ротенберга в роли и.о. главного тренера