Боунесс — об игре ветеранов: спрашиваем постоянно у них: «Кто сегодня выстрелит?»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился мнением об игре ветеранов в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3 в серии).
«Хорошо, что у этих ребят игра пошла и они выжимают из неё всё. Но мы попали сюда за счёт общих усилий, командной игры, за счёт того, что у нас всегда находились игроки, которые были готовы выйти вперёд в тяжёлое время и повести остальных за собой.
В последних играх своё слово сказали ветераны. Никто не знает, кому суждено решить исход предстоящего матча. Мы хотим, чтобы все игроки и дальше придерживались такого подхода. Мы постоянно спрашиваем у них: «Чья сегодня очередь? Кто сегодня выстрелит?»
Поэтому мы до сих пор играем. Мы не делаем ставку на одного или двух игроков. Мы ставим на всю команду. Поэтому, если у лидеров игра не идёт, в дело вступают другие хоккеисты, они решают исход матча, серии. Так мы пробились в финал Кубка Стэнли», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.
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