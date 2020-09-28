Задержали водителя автомобиля, в котором погиб экс-голкипер «Сибири» Вадим Орехов

Водителя автомобиля, в котором погиб экс-голкипер «Сибири» Вадим Орехов, задержали в Барнауле, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«По предварительной информации, водитель 1998 года рождения мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации на срок 48 часов.
По факту ДТП, которое произошло на улице Аванесова в городе Барнауле в ночь на 27 сентября текущего года, в результате которого автомобиль въехал в препятствие и пассажир 1995 года рождения скончался до приезда скорой помощи, следственным управлением УМВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.
Церемония прощания с Ореховым состоится завтра, 29 сентября, в Алтайском похоронном доме.
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