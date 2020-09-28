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«Хоккей без зрителей»: Яковлев, Сятери и Игнатович — худшие игроки недели в КХЛ

«Хоккей без зрителей»: Яковлев, Сятери и Игнатович — худшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Авторы телеграм-канала «Хоккей без зрителей» составили рейтинг худших игроков недели в КХЛ.

Список возглавил защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, заработавший показатель полезности «-4» в двух матчах. На втором месте расположился голкипер «Сибири» Харри Сятери, а тройку худших замкнул защитник «Амура» Максим Игнатович.

10. Павел Коледов («Салават Юлаев») — 2 игры, 0+1, «-2», 1 голевая ошибка, автогол
9. Лукаш Седлак («Трактор») — 3 игры, 0+0, «0», 4 броска
8. Якуб Коварж («Автомобилист») — 2 игры, 0 побед, 8 пропущенных шайб
7. Найджел Доус («Ак Барс») — 3 игры, 0+0, «-1», 4 броска, 1 голевая ошибка
6. Сергей Зборовский («Автомобилист») — 2 игры, 0+0, «-2», 3 голевые ошибки
5. Александр Шаров («Сибирь») — 3 игры, 0+0, «-4»
4. Михаил Воробьёв («Салават Юлаев») — 3 игры, 0+0, «-2»
3. Максим Игнатович («Амур») — 3 игры, 0+1, «-4», 3 голевые ошибки
2. Харри Сятери («Сибирь») — 3 игры, 1 победа, 7 пропущенных шайб
1. Егор Яковлев («Металлург») – 2 игры, 0+0, «-4», 5 голевых ошибок

«Хоккей без зрителей»: Гончаров, Воробьёв и Скарлетт — худшие игроки недели в КХЛ
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