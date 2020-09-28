«Хоккей без зрителей»: Яковлев, Сятери и Игнатович — худшие игроки недели в КХЛ

Авторы телеграм-канала «Хоккей без зрителей» составили рейтинг худших игроков недели в КХЛ.
Список возглавил защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, заработавший показатель полезности «-4» в двух матчах. На втором месте расположился голкипер «Сибири» Харри Сятери, а тройку худших замкнул защитник «Амура» Максим Игнатович.
10. Павел Коледов («Салават Юлаев») — 2 игры, 0+1, «-2», 1 голевая ошибка, автогол
9. Лукаш Седлак («Трактор») — 3 игры, 0+0, «0», 4 броска
8. Якуб Коварж («Автомобилист») — 2 игры, 0 побед, 8 пропущенных шайб
7. Найджел Доус («Ак Барс») — 3 игры, 0+0, «-1», 4 броска, 1 голевая ошибка
6. Сергей Зборовский («Автомобилист») — 2 игры, 0+0, «-2», 3 голевые ошибки
5. Александр Шаров («Сибирь») — 3 игры, 0+0, «-4»
4. Михаил Воробьёв («Салават Юлаев») — 3 игры, 0+0, «-2»
3. Максим Игнатович («Амур») — 3 игры, 0+1, «-4», 3 голевые ошибки
2. Харри Сятери («Сибирь») — 3 игры, 1 победа, 7 пропущенных шайб
1. Егор Яковлев («Металлург») – 2 игры, 0+0, «-4», 5 голевых ошибок
- 28 сентября 2020
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:24
-
13:55
-
13:40
-
13:21
-
12:53
-
12:28
-
11:50
-
11:24
-
10:53
-
10:19
-
09:54
-
09:37
-
09:25
-
08:38
- 27 сентября 2020
-
23:35
-
23:04
-
22:54
-
22:36
-
22:04
-
21:53
-
21:42
-
21:18
-
21:04
-
20:50
-
20:26
-
19:57
-
19:57
-
19:19
-
19:01
-
18:15
-
17:42
-
17:11