«Хоккей без зрителей»: Яковлев, Сятери и Игнатович — худшие игроки недели в КХЛ

Авторы телеграм-канала «Хоккей без зрителей» составили рейтинг худших игроков недели в КХЛ.



Список возглавил защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, заработавший показатель полезности «-4» в двух матчах. На втором месте расположился голкипер «Сибири» Харри Сятери, а тройку худших замкнул защитник «Амура» Максим Игнатович.



10. Павел Коледов («Салават Юлаев») — 2 игры, 0+1, «-2», 1 голевая ошибка, автогол

9. Лукаш Седлак («Трактор») — 3 игры, 0+0, «0», 4 броска

8. Якуб Коварж («Автомобилист») — 2 игры, 0 побед, 8 пропущенных шайб

7. Найджел Доус («Ак Барс») — 3 игры, 0+0, «-1», 4 броска, 1 голевая ошибка

6. Сергей Зборовский («Автомобилист») — 2 игры, 0+0, «-2», 3 голевые ошибки

5. Александр Шаров («Сибирь») — 3 игры, 0+0, «-4»

4. Михаил Воробьёв («Салават Юлаев») — 3 игры, 0+0, «-2»

3. Максим Игнатович («Амур») — 3 игры, 0+1, «-4», 3 голевые ошибки

2. Харри Сятери («Сибирь») — 3 игры, 1 победа, 7 пропущенных шайб

1. Егор Яковлев («Металлург») – 2 игры, 0+0, «-4», 5 голевых ошибок