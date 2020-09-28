Житник: НХЛ потратила на «пузырь» под $ 100 млн, но все эти затраты окупились

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о «пузырях» в НХЛ.



«Решение с «пузырями»? НХЛ доказала, что всё было сделано правильно. Летом и на старте осени мы получили отличный хоккейный турнир. Причём на рынке, где было мало спортивных событий.



НХЛ потратила на «пузырь» под $ 100 млн, а НБА в Орландо, говорят, под 200. Уверен, что все эти затраты окупились. И в плане имиджа, и в плане получения телевизионных доходов, выполнения всех контрактов. НХЛ и НБА — очень серьёзные лиги, не сомневаюсь, всё было просчитано до цента.



Больше «пузырей» в НХЛ не будет? В любом случае самые тяжёлые месяцы НХЛ прошла с минимальными издержками. Бизнес был сохранён, и он работал стабильно, пусть и в экспериментальном режиме. Вот что самое главное.



Думаю, теперь НХЛ будет ждать зимы. Очень важно, чтобы все арены открылись, ведь доходы с билетов — существенная статья бюджета. НХЛ доказала, что Кубок Стэнли при желании можно разыгрывать в августе-сентябре. Теперь лиге уже ничего не страшно», — приводит слова Житника «Russia-Hockey».

Фридман: «пузыри» обходятся НХЛ в $ 75–90 млн. Мы их больше не увидим