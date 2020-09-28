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Сятери займёт место в воротах «Сибири» на матч с «Автомобилистом»

Сятери займёт место в воротах «Сибири» на матч с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» объявила состав на встречу с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице новосибирской команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Йокипакка — Морозов, О’Делл — Руохомаа — Пуустинен;
  • Гуркин — Меньшиков, Шашков — Саюстов — Миловзоров;
  • Алексеев — Тимашов, Чесалин — Комаров — Санников;
  • Пастухов — Ромаев, Ли — Романцев — Шаров.

Место в воротах займёт Харри Сятери. Его сменщиком станет 24-летний Алексей Красиков.

Напомним, что в предыдущей встрече «Йокерит» принимал «Сибирь». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. «Сибирь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах. Клуб из Новосибирска с 7 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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