Сятери займёт место в воротах «Сибири» на матч с «Автомобилистом»
«Сибирь» объявила состав на встречу с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщается на официальной странице новосибирской команды в «Твиттере».
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Йокипакка — Морозов, О’Делл — Руохомаа — Пуустинен;
- Гуркин — Меньшиков, Шашков — Саюстов — Миловзоров;
- Алексеев — Тимашов, Чесалин — Комаров — Санников;
- Пастухов — Ромаев, Ли — Романцев — Шаров.
Место в воротах займёт Харри Сятери. Его сменщиком станет 24-летний Алексей Красиков.
Напомним, что в предыдущей встрече «Йокерит» принимал «Сибирь». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. «Сибирь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах. Клуб из Новосибирска с 7 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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