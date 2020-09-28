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Сергачёв: ещё не достиг того уровня, к которому стремлюсь

Сергачёв: ещё не достиг того уровня, к которому стремлюсь
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне.

«Мне все помогали. Со Строльманом я играл в одной паре почти полгода в первом сезоне. Он очень надёжен, никогда не ошибается. Я стараюсь играть так же, не хочу рисковать. Он всегда занимал правильную позицию, был надёжен в обороне.

А ещё в первый год я учился у Макдоны, Коберна и, конечно, у Хедмана. Старался не ошибаться позиционно.

Тренеры мне доверяют. Думаю, что я стал лучше играть в меньшинстве, лучше выбираю позицию в своей зоне. По-прежнему могу совершить глупейшую ошибку, но такое может случиться с каждым.

Я по-прежнему учусь, расту. Понятно, что я ещё не достиг того уровня, к которому стремлюсь. Я хочу стать лучше. Но тренеры мне доверяют, а я стараюсь выполнять свою работу», — цитирует Сергачёва пресс-служба официального сайта НХЛ.

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