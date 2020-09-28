Береглазов: Костин — техничный пробивной нападающий. Он должен помочь «Авангарду»

Защитник омского «Авангарда» Алексей Береглазов поделился впечатлениями от игры под руководством главного тренера Боба Хартли, а также прокомментировал дебют форварда Клима Костина.

«Освоился ли в новой команде? Да, вполне освоился, привык к системе игры, которую выстраивает тренерский штаб «Авангарда». Каковы первые впечатления от работы под руководством Боба Хартли? Мне всё нравится. Хартли прививает команде агрессивный стиль, и я считаю, что для меня будет полезно поиграть именно в такой манере.

В чём сходство и отличие тренерских концепций Хартли и Майка Кинэна? Что-то похожее у этих тренеров есть в менталитете. А что касается системы игры, пожалуй, у Боба она всё же несколько иная. В ней делается больший акцент на агрессию, активную игру в чужой зоне.

Переход Клима Костина? Я с ним лично знаком не был, но знал, что это хороший, можно сказать, пробивной нападающий. Но при этом довольно техничный. Думаю, он должен нам помочь", — приводит слова Береглазова News.ru.