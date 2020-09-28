Каменский: Перри и Павелски — ведущие игроки «Далласа». Они должны вести за собой команду

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал ход финальной серии плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (3-2).

«Перри и Павелски — ведущие игроки «Далласа», которые и должны вести за собой команду. Так что я не удивлён, что они сохранили для своего клуба шансы на успех. Вовремя начал раздавать результативные передачи Тайлер Сегин, до этого неудачно проводивший плей-офф. Возможно, для него наступил звёздный час. В общем, нас ждёт интересный шестой матч, на который и «Даллас», и «Тампа» выйдут как на последний бой.

Радует, что почти каждый игрок в обеих командах может выйти в лидеры и решить исход встречи. Правда, те, кто тащил клубы на себе в предыдущих раундах и в первых матчах финала, уже подустали. Хотя, например, Кучеров и Радулов продолжают выкладываться с максимальной энергией — просто против них играют всё более внимательно. Да и вратари Василевский и Худобин стали на двоих больше пропускать, хотя по статистике у них всё равно набирается огромное количество отражённых бросков. Но если что-то не получается у них, в дело вступают другие ребята, как тот же Сергачёв, очень сильно и результативно проведший два последних матча. Тем и интересен этот финал», — приводят слова Каменского «Известия».