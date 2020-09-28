КХЛ дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведу на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведу на один матч, сообщается на официальном сайте организации.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на форварда «Ак Барса» Джастина Азеведу наказание по п.1.8. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака соперника), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении лиги.

Таким образом, Азеведу не сможет помочь команде Дмитрия Квартальнова в матче регулярного чемпионата с «Торпедо», который состоится 29 сентября в Нижнем Новгороде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Кроме того, лига наложила денежные штрафы на нападающего «Йокерита» Джордана Шрёдера и защитника «Северстали» Кирилла Адамчука.