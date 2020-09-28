Питерс — о поступке Голышева: это был мужской поступок, это плюс нам в карму
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поступок нападающего Анатолия Голышева в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:6). В концовке второго периода судьи по просьбе форварда отменили удаление защитника «Сибири» Виталия Меньшикова.
«Это был мужской поступок. Это было плюсом нам в карму, тем более что мы сразу же забили в большинстве пять на четыре.
Что нужно поменять «Автомобилисту» по итогам сентября? В последних матчах у нас не лучшие результаты, но мы потеряли нескольких хоккеистов — Арзамасцева, Бодрова. Нам приходится ставить в составе других игроков, это одна из причин спада в конце месяца», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
«Сибирь» — «Автомобилист»: судьи отменили удаление Меньшикова после просьбы Голышева
- 28 сентября 2020
-
19:27
-
19:17
-
19:05
-
18:57
-
18:28
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
17:02
-
16:27
-
16:16
-
15:53
-
15:33
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:24
-
13:55
-
13:40
-
13:21
-
12:53
-
12:28
-
11:50
-
11:24
-
10:53
-
10:19
-
09:54
-
09:37
-
09:25
-
08:38
- 27 сентября 2020
-
23:35
-
23:04
-
22:54
-
22:36
-
22:04
Партнерский контент