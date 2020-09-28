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Питерс — о поступке Голышева: это был мужской поступок, это плюс нам в карму

Питерс — о поступке Голышева: это был мужской поступок, это плюс нам в карму
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поступок нападающего Анатолия Голышева в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:6). В концовке второго периода судьи по просьбе форварда отменили удаление защитника «Сибири» Виталия Меньшикова.

«Это был мужской поступок. Это было плюсом нам в карму, тем более что мы сразу же забили в большинстве пять на четыре.

Что нужно поменять «Автомобилисту» по итогам сентября? В последних матчах у нас не лучшие результаты, но мы потеряли нескольких хоккеистов — Арзамасцева, Бодрова. Нам приходится ставить в составе других игроков, это одна из причин спада в конце месяца», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» — «Автомобилист»: судьи отменили удаление Меньшикова после просьбы Голышева
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