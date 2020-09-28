Заварухин: поступок Голышева красит хоккей и спорт, он поступил честно

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче с «Автомобилистом» (6:4) и оценил поступок форварда гостей Анатолия Голышева, который сам признался арбитрам, что на нём не было удаления.

«Сегодня было больше зрителей, они нам помогли. Хорошая реализациям моментов, хорошо сыграли в атаке. Такая игра нравится зрителям, но не тренерам. Будем исправлять недочёты в обороне. Мы знаем, что О'Делл – мастер. Надеюсь, он нам и дальше поможет.

Голышев, признавшись, что на нём не было удаления, проявил себя профессионально. За это его спорт вознаградил, подарив гол. Не помню такого в моей карьере. Это красит хоккей и Анатолия. Он поступил честно.

«Мы соболезнуем семье Тарасенко, всем близким. Парни поддержали семью Тарасенко и Вадима Орехова в это непростое время, сумели поздравить Кирилла Фастовского с днём рождения. Что касается обязанностей, которые выполнял Андрей Владимирович, то все ребята знают, кто играет в большинстве. Андрей Тарасенко уже давно улетел из расположения команды, после матча в Питере. Мы распределили обязанности в тренерском штабе — и сделали это неплохо.

Что касается голов от синей линии, то мы на каждой тренировке стараемся отрабатывать такие моменты, чтобы хоккеисты были нацелены именно на бросок, а не на розыгрыш», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.