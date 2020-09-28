О'Делл: кто-то назовёт наши голы забитыми за счёт везения, но сегодня был наш день

Нападающий новосибирской «Сибири» Эрик О'Делл прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Автомобилистом» (6:4).
«Хороший матч получился. Все наши звенья сыграли солидно, каждый внёс свой вклад. Возможно, кто-то назовёт некоторые наши голы забитыми за счёт везения, но это не так уж плохо. Что касается моей формы, то признаюсь, что немного устал. Очень скучал по игре и был очень рад вернуться на лёд после травмы.
Николай Заварухин не любит такие весёлые матчи? Да, игра была очень быстрой, в хорошем темпе. У «Автомобилиста» хорошая команда, способная забивать, поэтому голов сегодня было много. Но сегодня был наш день, мы сыграли здорово. Мой пас подкидкой на Руохомаа — в том эпизоде партнёр был открыт. Надеюсь, что мы будем улучшать наше взаимопонимание.
Я не играл за «Сибирь» при полном ЛДС, но с нетерпением жду этого момента. Сегодня была половинная загруженность зала, но уже можно было оценить поддержку как потрясающую. Было очень шумно, спасибо большое болельщикам», — передаёт слова О'Делла корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 28 сентября 2020
-
19:27
-
19:17
-
19:05
-
18:57
-
18:28
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
17:02
-
16:27
-
16:16
-
15:53
-
15:33
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:24
-
13:55
-
13:40
-
13:21
-
12:53
-
12:28
-
11:50
-
11:24
-
10:53
-
10:19
-
09:54
-
09:37
-
09:25
-
08:38
- 27 сентября 2020
-
23:35
-
23:04
-
22:54
-
22:36
-
22:04