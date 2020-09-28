О'Делл: кто-то назовёт наши голы забитыми за счёт везения, но сегодня был наш день

Нападающий новосибирской «Сибири» Эрик О'Делл прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с «Автомобилистом» (6:4).

«Хороший матч получился. Все наши звенья сыграли солидно, каждый внёс свой вклад. Возможно, кто-то назовёт некоторые наши голы забитыми за счёт везения, но это не так уж плохо. Что касается моей формы, то признаюсь, что немного устал. Очень скучал по игре и был очень рад вернуться на лёд после травмы.

Николай Заварухин не любит такие весёлые матчи? Да, игра была очень быстрой, в хорошем темпе. У «Автомобилиста» хорошая команда, способная забивать, поэтому голов сегодня было много. Но сегодня был наш день, мы сыграли здорово. Мой пас подкидкой на Руохомаа — в том эпизоде партнёр был открыт. Надеюсь, что мы будем улучшать наше взаимопонимание.

Я не играл за «Сибирь» при полном ЛДС, но с нетерпением жду этого момента. Сегодня была половинная загруженность зала, но уже можно было оценить поддержку как потрясающую. Было очень шумно, спасибо большое болельщикам», — передаёт слова О'Делла корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.