«Чикаго» обменял Дилана Сикуру в «Вегас» на Брэндона Пирри
Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» обменял канадского нападающего Дилана Сикуру в «Вегас Голден Найтс» на форварда Брэндона Пирри.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний Сикура в девяти матчах записал в актив один гол и две результативные передачи. За карьеру в НХЛ Дилан провёл 47 матчей, забросил одну шайбу и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «+5».
29-летний Пирри в свою очередь в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в 16 матчах и набрал два очка (0+2). За карьеру в НХЛ Брэндон Пирри провёл 275 матчей, в которых записал в актив 72 гола и сделал 49 результативных передач при показателе полезности «+7».
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