Знарок — о победе над «Динамо»: такие матчи нужно выигрывать в основное время

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б).
«Хорошо, что выиграли. Такие матчи нужно в основное выигрывать. Неудачно сыграли в 3-м периоде? Нас подломил второй гол. Есть моменты, когда неверно сыграли крайние нападающие, будем исправлять и разбираться. Два очка очень важны.
Большинство? Наверное, наши иностранцы помогают в этом. Мы очень сильно на летних сборах работали над большинством, не было возможности из-за болеющих отрабатывать другое, занимались большинством. После того как ребята все пришли, стали постепенно восстанавливать кондиции.
Кутейкин? Был запланирован другой, но что-то в голове щёлкнуло и решили его попробовать. Последнее дерби? У нас был плохой состав тогда, сейчас мы уже вернулись, тот матч провели слабо, сейчас у нас получилось всё что задумывали. Бакош? Отсутствовал из-за ротации. Пивцакин? Неплохо провел игру, сегодня выглядел хорошо, обученный парень, сегодня я им доволен.
400-я победа в КХЛ? Не помню. Проще к этому отношусь. Даже не знал. Здорово, что выиграли», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 28 сентября 2020
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