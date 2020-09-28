Бабаев: благодарны руководству СКА, что дали шанс Тренину проявить себя

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интерес форварда системы «Нэшвилл Предаторз» Якова Тренина, прокомментировал переход хоккеиста в петербургский СКА на правах аренды.
«Благодарны руководству СКА, что в это сложное время дали шанс Якову проявить себя в своей команде, набрать хорошую игровую форму и помочь «армейскому» клубу.
Благодарен руководству «Нэшвилла», что вопрос с арендой Тренина был решён в максимально сжатые сроки и Яков получит хорошую игровую практику осенью 2020 года», — написал Бабаев в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Тренин принял участие в 21 матче за основную команду «Нэшвилл Предаторз», записав на свой счёт 6 (2+4) очков при показателе полезности "+1" и девяти минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 9 минут 44 секунды за матч.
- 28 сентября 2020
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