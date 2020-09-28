Гудачек: на тренировках уезжаю из ворот, когда Кутейкин щёлкает

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б).

«Очень интересный матч для болельщиков, рады что провели такую игру. Забили четыре гола, потом «Динамо» добавило в скорости, мы начали делать ошибки, которые не делали ранее. После первого гола игроки «Динамо» взяли в свои руки инициативу и было непросто. Они играли очень страстно, но мы смогли выиграть.

Кутейкин? Нет, на тренировках уезжаю из ворот, когда он щёлкает. Тренер знал, что Кутейкин будет бросать, поэтому это было нашим козырем. Он или забил бы, или пробил стекло навылет.

За какую шайбу обидно? Не могу себя винить в шайбах «Динамо» в третьем периоде. В каких-то случаях крутой бросок, в каком-то – трафик. Хотел помочь своей команде, раз мы победили, значит, все всё делали верно. Бочаров получил локтем в голову? Я бы ничего не сделал, если бы по мне попали так. Неудобная ситуация, сейчас изменились правила, за такое не всегда дают удаление, но я бы ничего не сделал», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.