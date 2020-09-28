Тарасов: «Динамо» не показывало свою игру, только в третьем периоде проснулись

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:5 Б).
«Плохо начали и провалили старт, много удалялись, приходилось обороняться. «Спартак» выглядел свежее. Молодцы, показали характер и в третьем периоде достали всё из себя. Были моменты в овертайме выиграть матч. Кто завёл команду, когда, казалось, всё закончено? Ничего не было закончено. И мне приходилось команду бодбадривать. Подсказывать голосом. Все поддержали. Забили голы и вытащили матч.
Обидно, что первый гол не засчитали? Да. Видел, что шайбу он не прижал. В НХЛ такие голы пересматривают и засчитывают. Всё решили доли секунды.
Почему два разных матча за неделю? Может, кто-то перегорел. Мы плохо двигались большую часть матча, да, забили в большинстве, но не показывали своей игры. Только в третьем периоде проснулись. Не сбила ли ситуация с Ригой? От нас тут ничего не зависило. Мы готовы были ехать. Не сказал бы, что это сбило. Календарь даже позволяет выглядеть свежее. Кто-то болел, кто-то много не тренировался. Но «Спартак» был лучше нас большую часть матча», — приводит слова Тарасова пресс-служба клуба.
- 28 сентября 2020
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