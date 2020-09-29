Нападающий «Тампы» Александр Волков дебютирует в Кубке Стэнли

Сразу несколько авторитетных североамериканских журналистов сообщают, что 23-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков принимает участие в раскатке перед 6-й игрой финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3-2).

«Итак, Александр Волков и Зак Богосян на раскатке «Лайтнинг». Купер намекнул на изменения в составе перед игрой, так что посмотрим», — написал журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

Как отмечает журналист Sportsnet Крис Джонстон, Волков сегодня проведёт лишь 10-ю игру в НХЛ к 23 годам. При этом, если «Тампа» одержит победу и выиграет Кубок Стэнли, то фамилия Волкова будет выгравирована на трофее.

Спустя некоторое время, информацию о дебюте российского форварда в плей-офф НХЛ подтвердила и пресс-служба «Лайтнинг».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл за «Тампу» в регулярном чемпионате 9 матчей и набрал 1 (0+1) очко, заработав коэффициент полезности «-6». Большую часть сезона Волков провёл в АХЛ в фарм-клубе «Сиракьюз». Там он принял участие в 46 матчах и набрал 30 (9+21) очков.



Напомним, что 6-я встреча серии между «Далласом» и «Тампой» состоится сегодня, 29 сентября. Начало – 3:00 мск.