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Семь россиян примут участие в финале Кубка Стэнли. Это повторение рекорда НХЛ

Семь россиян примут участие в финале Кубка Стэнли. Это повторение рекорда НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня, 29 сентября, перед началом 6-й встречи финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3) стало известно, что в плей-офф НХЛ дебютную игру проведёт 23-летний российский нападающий «молний» Александр Волков.

Он станет 7-м российским игроком, принимающим участие в этой финальной серии, что означает повторение рекорда НХЛ прошлого века.

Напомним, что в этой серии за «Даллас» выступают Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов, а в составе «Тампы» — Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров, а теперь к ним добавился и Александр Волков.

Сезон-1997/1998 – 7 россиян
«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.
«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.

Сезон-1999/2000 – 6 россиян
«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.
«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.

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