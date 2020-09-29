Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, сделавшим 27 голевых передач за один плей-офф

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После первого периода «Тампа» впереди – 1:0. Напомним, что в серии также ведут игроки «Тампы» – 3-2.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 27-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто смог 27 раз ассистировать партнёрам за один плей-офф.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (31 ассист за «Эдмонтон Ойлерз» в 1988 году). Легендарный канадец также занимает второе и третье места с 30 и 29 результативными передачами соответственно. В активе Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») в плей-офф 1991 года было 28 передач. Таким образом, Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по результативным передачам за один плей-офф НХЛ.