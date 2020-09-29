«Тампа» повела в матче с «Далласом» после неудачной игры Худобина. У Кучерова 34-е очко

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 1-го периода, впереди номинальные гости льда игроки «Тампы» — 1:0. Напомним, что в счёт в серии 3-2 в пользу «молний».

Счёт в матче был открыт игроками «Тампы» на 13-й минуте после реализации численного преимущества. Канадский форвард Брейден Пойнт уверенно вошёл в зону «Далласа» и, получив шайбу, спустя несколько секунд нанёс резкий бросок по воротам Антона Худобина, который не проконтролировал отскок, вследствие которого Пойнт и забросил шайбу в ворота, оказавшись первым на подборе. Очередной результативный балл на свой счёт записал и российский нападающий «молний» Никита Кучеров.

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Никита Кучеров проводит в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-й матч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16».