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Защитник «Тампы» Богосян провёл сокрушительный силовой приём на Радулове

Защитник «Тампы» Богосян провёл сокрушительный силовой приём на Радулове
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». К концу 2-го периода, впереди номинальные гости льда игроки «Тампы» — 2:0. Напомним, что в счёт в серии 3-2 в пользу «молний».

В 1-м периоде 34-летний российский нападающий «Далласа» Александр Радулов в средней зоне попался на жёсткий силовой приём защитника «Тампы» Зака Богосяна. Отметим, что Александр не получил повреждений и продолжил эту встречу.

Видео силового приёма Богосяна на Радулове доступно по ссылке.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский форвард «Далласа» провёл 24 игры, в которых отметился 18 (8+10) очками при показателе полезности «+1».

Видео реакции Радулова, Боунесса и «скамейки» «Далласа» на победный гол в матче с «Тампой»
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