Грубая ошибка в передаче Радулова привела к голу в ворота «Далласа»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 2-го периода, впереди номинальные гости льда игроки «Тампы» — 2:0. Напомним, что в счёт в серии 3-2 в пользу «молний».
На 7-й минуте 2-го периода «Тампа» наказала «Даллас» за грубую ошибку в передаче российского форварда Александра Радулова из своей зоны в среднюю и удвоила преимущество в счёте. В составе «молний» отличился Блейк Коулман, а ассистировали ему Седрик Пакетт и Патрик Марун.
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В текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский форвард «Далласа» провёл 24 игры, в которых отметился 18 (8+10) очками при показателе полезности «+1».
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