Шапиро — о финале Кубка Стэнли: кто видел Гурьянова?

Клубный обозреватель «Даллас Старз» Шон Шапиро раскритиковал игру российского нападающего Дениса Гурьянова в финальной серии Кубка Стэнли.

«Кто видел Гурьянова? Это вопрос, как к тренерам «Далласа», так и к игроку», — написал Шапиро в своём «твиттере».

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». После 2-го периода, впереди номинальные гости льда игроки «Тампы» — 2:0. Напомним, что в счёт в серии 3-2 в пользу «молний».

В финальной серии с «Тампой» Денис Гурьянов не набрал ни одного очка. Всего в нынешнем плей-офф он принял участие в 27 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.