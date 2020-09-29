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«Тампа» обыграла «Даллас» и стала обладателем Кубка Стэнли

«Тампа» обыграла «Даллас» и стала обладателем Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт и Блейк Коулман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Форвард Александр Волков не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв завершил игру с коэффициентом полезности +1. Голкипер Андрей Василевский совершил 22 сейва.

Форвард «Далласа» Александр Радулов завершил игру с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 27 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли-2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
29 сентября 2020, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:23' (5x4)   0:2 Коулман (Пакетт, Марун) – 27:01' (5x5)
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