Андрей Василевский стал третьим российским вратарём в истории, выигравшим Кубок Стэнли

Завершился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.

Василевский стал третьим российским вратарём в истории, выигравшим Кубок Стэнли. Ранее трофей выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007). Хабибулин также побеждал в плей-офф, будучи голкипером «Тампы».