Победная шайба Пойнта с передачи Кучерова в финале Кубка Стэнли. Видео

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.
Победный гол в этой встрече забил Брейден Пойнт. Результативными передачами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Виктор Хедман.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 27-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто смог 27 раз ассистировать партнёрам за один плей-офф.
- 29 сентября 2020
-
06:39
-
06:38
-
06:28
-
06:27
-
06:20
-
06:16
-
06:15
-
06:10
-
06:08
-
06:01
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:49
-
05:14
-
05:01
-
04:52
-
04:42
-
04:42
-
04:26
-
04:12
-
04:09
-
04:00
-
03:56
-
03:22
-
02:57
-
02:45
- 28 сентября 2020
-
23:58
-
23:27
-
23:11
-
23:00
-
22:50
-
22:39
-
22:20
-
21:49