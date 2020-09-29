Победная шайба Пойнта с передачи Кучерова в финале Кубка Стэнли. Видео

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.

Победный гол в этой встрече забил Брейден Пойнт. Результативными передачами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Виктор Хедман.

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Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 27-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто смог 27 раз ассистировать партнёрам за один плей-офф.