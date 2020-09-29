Андрей Василевский оформил первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский впервые в своей карьере оформил шат-аут в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающем матче с «Далласом» он совершил 22 сейва. Также он стал третьим российским вратарём в истории, выигравшим Кубок Стэнли.

Всего в плей-офф НХЛ он провёл 58 матчей, одержав 32 победы, пропуская в среднем 2,41 шайбы за игру.