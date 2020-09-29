Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, Пойнт выиграл снайперскую гонку

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Брейден Пойнт. Для 24-летнего форварда эта шайба стала 14-й в нынешнем плей-офф НХЛ, благодаря чему он установил клубный рекорд по голам за один розыгрыш. Канадский форвард стал лучшим снайпером плей-офф, опередив на одну шайбу форварда «Далласа» Джо Павелски.

В этом эпизоде результативной передачей отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров, набравший 34-е очко в плей-офф. Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, опередив на одно очко Пойнта.