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Видео рукопожатия Андрея Василевского и Антона Худобина после завершения серии

Видео рукопожатия Андрея Василевского и Антона Худобина после завершения серии
Хоккей / НХЛ 0

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска, оформив первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ. Его визави Антон Худобин парировал 27 бросков. После матча Василевский и Худобин обменялись парой слов во время традиционного рукопожатия.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Далласа».

Василевский стал третьим российским вратарём в истории, выигравшим Кубок Стэнли. Ранее трофей выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007). Хабибулин также побеждал в плей-офф, будучи голкипером «Тампы».

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