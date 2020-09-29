Кучеров передал Василевскому Кубок Стэнли. Видео

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.

После победы российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров передал трофей одноклубнику, российскому вратарю Андрею Василевскому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Помимо Кучеров и Василевского за «Тампу» в финальной серии приняли участие защитник Михаил Сергачёв, а также форвард Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.