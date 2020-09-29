«Чувств нет, просто пусто». Антон Худобин — о поражении в финале Кубка Стэнли
Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Сейчас чувств нет. Просто пусто. «Мы не победители. Но характер в этой комнате невероятный. Послушайте, что было в прошлом, это прошлое. Прямо сейчас будущее и настоящее. Давайте подумаем об этом», — приводит слова Худобина журналист Тейлор Бэрд в «Твиттере».
Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который прошёл в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс», завершился победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.
Видео рукопожатия Андрея Василевского и Антона Худобина после завершения серии
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