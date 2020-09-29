Василевский стал 10-м голкипером в НХЛ, сыгравшим во всех матчах чемпионского плей-офф

Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска, оформив первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ. Василевский стал 10-м голкипером в НХЛ, сыгравшим во всех матчах чемпионского розыгрыша Кубка Стэнли.

До Василевского подобное удавалось сделать Берни Паренту (1974), Кену Драйдену (пять раз), Патрику Руа (1986), Гранту Фюру (1988), Эду Бельфору (1999), Мартину Бродо (2000), Тиму Томасу (2011), Джонатану Куику (2012) и Кори Кроуфорду (2013).