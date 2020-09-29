Видео из чемпионской раздевалки «Тампы» после победы в финале Кубка Стэнли

Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.
За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео из чемпионской раздевалки «Тампы» можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.
Это второй чемпионский титул в истории клуба. Впервые «Лайтнинг» выиграли Кубок Стэнли в 2004 году, обыграв в финале «Калгари Флэймз» (4-3). В этом плей-офф «молнии» на пути к финалу прошли «Коламбус Блю Джекетс» (4-1), «Бостон Брюинз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-2).
- 29 сентября 2020
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