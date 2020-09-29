Пойнт стал девятым игроком за последние 30 лет с пятью голами в финальной серии плей-офф

Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.



В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Брейден Пойнт. Для 24-летнего форварда эта шайба стала 14-й в нынешнем плей-офф НХЛ, благодаря чему он установил клубный рекорд по голам за один розыгрыш. Канадский форвард также стал девятым игроком за последние 30 лет с пятью голами в финальной серии плей-офф НХЛ.

На этом временном интервале подобное удавалось Марио Лемье (1991, 1992), Брайану Личу (1994), Джеффу Фризену (2003), Фернандо Писани (2006), Энди Макдональду (2007), Скотту Хартнеллу (2010), Брэду Маршану (2011) и Райану О'Райлли (2019).