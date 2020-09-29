Андрей Василевский признан третьей звездой решающего матча «Тампа» — «Даллас»

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в своей истории выиграла престижный трофей.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан третьей звездой матча. В решающей встрече он совершил 22 сейва. Второй звездой стал нападающий «молний» Брейден Пойнт. Первая звезда – защитник «Тампы» Виктор Хедман.

Андрей Василевский впервые в своей карьере оформил шат-аут в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Также он в седьмой раз в текущем плей-офф смог одержать победу сразу после проигранной встречи. Василевский повторил рекорд НХЛ по данному показателю, принадлежащий другому россиянину и бывшему вратарю «Тампы» — Николаю Хабибулину.