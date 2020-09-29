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Гендиректор «Салавата»: Василевский заслуживал приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Гендиректор «Салавата»: Василевский заслуживал приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал победу воспитанника уфимского хоккея голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в плей-офф НХЛ.

«Василевский заслуживал приз самому ценному игроку плей-офф, но об этом не мне судить. Для уфимских болельщиков и клуба „Салават Юлаев“ он является самым ценным игроком финальной серии и всего плей-офф. Я смотрел практически все игры плей-офф с участием „Тампы“, Андрей играл выдающимся образом. Думаю, что на данный момент он лучший голкипер в мире.

Нам очень приятно, что Андрей стал обладателем Кубка Стэнли. Мы горды за него, всегда верили, что это произойдёт. Это значит, что хоккейная школа «Салавата Юлаева» может воспитывать таланты. Мы очень рады», — цитирует Курносова ТАСС.

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