Кучеров: чувствую себя просто прекрасно, только потерял сознание

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился впечатлениями от победы в розыгрыше Кубка Стэнли — 2020. В шестом матче финальной серии с «Даллас Старз» его команда одержала победу (2:0), а сам российский форвард отметился результативной передачей.



«Чувствую себя хорошо. Просто прекрасно. Только я потерял сознание и просто не могу рассказать вам, что я чувствую», — сказал Кучеров на послематчевой пресс-конференции.



Стоит отметить, что россиянин традиционно не любит общение с журналистами, часто отвечая односложно и стараясь как можно реже давать интервью. Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, опередив на одно очко Брейдена Пойнта. После завершения матча российский форвард не мог сдержать эмоций.

Эмоции Кучерова после завоевания первого Кубка Стэнли в карьере. Видео