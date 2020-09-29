Василевский: мой первый кубковый «сухарь» — и сразу в решающем матче? Наконец-то!

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свою игру в шестом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:0), который стал победным для «молний» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Мой первый «сухарь» в плей-офф — и сразу в решающем матче за Кубок Стэнли? Наконец-то! Мы говорили об этом в раздевалке, это незабываемые ощущения. Мы играли экстремально хорошо. У соперника было несколько отличных моментов, поэтому я рад всему, что случилось сегодня. Это самое важное время в моей жизни», — сказал Василевский на послематчевой пресс-конференции.

Российский голкипер «Тампы» отразил 22 броска, оформив первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ. 26-летний Василевский стал первым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 18 матчей за один плей-офф.