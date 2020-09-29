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«Мы не будем отвечать на вопросы всю ночь!» Киллорн прервал пресс-конференцию «Тампы»

«Мы не будем отвечать на вопросы всю ночь!» Киллорн прервал пресс-конференцию «Тампы»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился экстравагантным поведением во время пресс-конференции после шестого матча финала Кубка Стэнли 2020, который завершился победой «молний» над «Даллас Старз» (2:0).

Пресс-конференция проводилась посредством видеосвязи. Кучеров отвечал на вопросы вместе с Андреем Василевским и Алексом Киллорном, и делал это традиционно без желания. Так, на вопрос о впечатлениях после победы, Никите помогал отвечать Киллорн, который в шутку подсказывал ответы молчаливому россиянину.

Когда на пресс-конференцию позвали другую тройку игроков «Тампы» — Брейдена Пойнта, Райана Макдону и Патрика Маруна, Игроки «молний» не выдержали. Кучеров ворвался на подиум, сел рядом с Пойнтом и с улыбкой закричал: «Следующий вопрос! Кто следующий?". «Ребята, мы не будем тут отвечать на ваши вопросы всю ночь!», — добавил Киллорн под смех одноклубников, после чего общение с журналистами было прервано.

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