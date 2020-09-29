Пойнт — о Кучерове: мне чертовски повезло иметь такого партнёра

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги поделился мнением о взаимодействии с партнёром по звену Никитой Кучеровым. Российский форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, опередив на одно очко Пойнта.

«Мне чертовски повезло иметь такого партнера. Он великолепно видит площадку, но при этом постоянно работает над финтами, которые позволяют ему доминировать в игре. И посмотрите, какой блестящий плей-офф он провел.

Он забивал важнейшие голы, блокировал броски, воевал в углах площадки, заражал своим настроем всех ребят. Любой игрок скажет вам, как легко играть с теми, кто настолько неравнодушен к тому, что делает", — цитирует Пойнта пресс-служба НХЛ.