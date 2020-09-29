Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.
В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Брейден Пойнт. В этом эпизоде результативной передачей отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров, набравший 34-е очко в плей-офф. Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, опередив на одно очко Пойнта.
Пойнт и Кучеров набрали 67 очков на двоих. Это четвёртый результат в истории плей-офф НХЛ для двух лучших бомбардиров клуба в Кубке Стэнли. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки и Полу Коффи (84 очка в 1985 году). Второе место занимает связка Марио Лемье и Марка Рекки (78, 1991). Топ-3 замкнуло сочетание Гретцки и Марка Мессье (77, 1988).
- 29 сентября 2020
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