«Хоккейная карма». КХЛ показала джентльменский поступок форварда «Автомобилиста» Голышева

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала в официальном «твиттере» видео из матча регулярного чемпионата между «Сибирью» и «Автомобилиста» (6:4), который состоялся 28 сентября в Новосибирске.

В концовке второго периода судьи отменили удаление защитника «Сибири» Виталия Меньшикова после просьбы форварда гостей Анатолия Голышева. Нападающий подъехал к судьям и сказал, что он наступил на шайбу и соперник не имел отношения к его падению. «Хоккейная карма», — сказано в официальном сообщении пресс-службы КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.

Таким образом, екатеринбургский клуб потерял возможность сыграть «пять на три», но это не помешало гостям реализовать численное преимущество. За девять секунд до конца периода шайбу в ворота «Сибири» забросил Голышев. Ему ассистировали Алексей Макеев и Георгий Белоусов.