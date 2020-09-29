Хедман получил девять первых мест из 18 в голосовании на «Конн Смайт», Пойнт — восемь

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман выиграл голосование за обладателя «Конн Смайт Трофи» с небольшим отрывом.



Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования журналистов. В нём традиционно принимают участие 18 членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.



Каждый из них называет по трёх кандидатов, баллы распределяются по схеме 5-3-1. Как сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли, основная борьба развернулась между Хедманом и лучшим снайпером этого плей-офф Брейденом Пойнтом.



Шведский защитник набрал 70 баллов (девять первых мест, восемь вторых и одно третье), канадский форвард – 66 баллов (восемь первых мест, восемь вторых и два третьих). Полные итоги голосования будут подведены позднее.

Виктор Хедман стал обладателем приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ