Хедман получил девять первых мест из 18 в голосовании на «Конн Смайт», Пойнт — восемь

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман выиграл голосование за обладателя «Конн Смайт Трофи» с небольшим отрывом.
Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования журналистов. В нём традиционно принимают участие 18 членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
Каждый из них называет по трёх кандидатов, баллы распределяются по схеме 5-3-1. Как сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли, основная борьба развернулась между Хедманом и лучшим снайпером этого плей-офф Брейденом Пойнтом.
Шведский защитник набрал 70 баллов (девять первых мест, восемь вторых и одно третье), канадский форвард – 66 баллов (восемь первых мест, восемь вторых и два третьих). Полные итоги голосования будут подведены позднее.
- 29 сентября 2020
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