Четыре российских хоккеиста «Тампы» сделали общее фото с Кубком Стэнли
Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.
За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. Имя Волкова будет выгравировано на Кубке Стэнли, так как Александр провёл один матч в финале Кубка Стэнли.
Общее фото российских хоккеистов с Кубком Стэнли можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Василевского.
В финале Кубка Стэнли появился ещё один русский. Именно Волков первым запугал «Даллас»
Глубокий запасной «Тампы» дождался своего шанса и заработал решающее удаление сезона.
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