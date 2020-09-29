Отец Василевского прокомментировал тот факт, что Хедман выиграл «Конн Смайт Трофи»

Андрей Василевский-старший, отец голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, после победы «молний» в Кубке Стэнли заявил, что шведский защитник Виктор Хедман заслужил «Конн Смайт Трофи».
«Виктор однозначно заслужил. Понимаете, там все заслуживают. Организаторы посчитали, что самый достойный — Хедман. Когда он на поле, это что-то… Ведущий защитник, видно, что нить игры в его руках. У него игра совершенная. Он защитник-совершенство. Виктор однозначно заслужил!
Ничего страшного, что Андрей не выиграл. Хедман поопытнее, он много лет доказывал своей надежной игрой свой класс. У моего сына всё ещё впереди. Самое главное, что «Тампа» выиграла кубок! Это главный трофей в карьере хоккеиста. Правильно Андрей сказал в прошлом году, что с удовольствием поменял бы «Везину» на Кубок Стэнли. Так в итоге и произошло.
Про Хедмана есть одна интересная история. В рамках дней отца в «Тампе» мы познакомились с его отцом, Олле. И он рассказал, что русским именем назвал сына в честь Виктора Васильевича Тихонова. Он фанат хоккейных сборных 80-х годов. Был на чемпионате мира 1981 года в Швеции. Говорил: «Как увидел игру сборной СССР Тихонова, сразу сказал, что назову сына Виктором», — цитирует Василевского Sport24.
- 29 сентября 2020
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