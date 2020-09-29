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Кто из российских хоккеистов теперь должен выиграть Кубок Стэнли?

Кто из российских хоккеистов теперь должен выиграть Кубок Стэнли?
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ. Имя Волкова будет выгравировано на Кубке Стэнли, так как Александр провёл один матч в финале Кубка Стэнли.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из российских хоккеистов теперь должен выиграть Кубок Стэнли?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Четыре российских хоккеиста «Тампы» сделали общее фото с Кубком Стэнли
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