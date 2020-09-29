Агент Джека Айкела опроверг слухи, что его клиент потребовал обмен из «Баффало»

Хоккейный агент Петер Фиш, представляющий интересы нападающего «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела, опроверг слухи, что его клиент потребовал обмен из американского клуба Национальной хоккейной лиги.

«До меня часто доходят такие слухи об обмене. Джек хочет выигрывать, его расстраивает отсутствие побед, но он не хочет уходить. Джек через какое-то время отправится в Баффало и будет готовиться к сезону. Это всё, что он может сейчас сделать», — цитирует Фиша пресс-служба НХЛ.

23-летний центрфорвард провёл 354 матча за «Сэйбрз», которые выбрали его под вторым номером на драфте 2015 года. «Баффало» занял 13-е место в Восточной конференции по итогам минувшего регулярного чемпионата. Команда остаётся за бортом розыгрышей Кубка Стэнли в течение девяти последних сезонов — это самая продолжительная действующая серия в лиге.