Марун — о втором Кубке подряд: мне жутко повезло. Разные сценарии, две потрясающие команды

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился эмоциями после второй победы в Кубке Стэнли за два сезона. В прошлом году игрок выступал за «Сент-Луис Блюз».



«Сбылась мечта. Мне действительно очень повезло, потому что я играл в очень хороших командах. Все они выходили в плей-офф, добивались там успехов. Плей-офф прошлого года получился очень удачным, как и розыгрыш Кубка в этом году. Оба сезона получились очень эмоциональными. «Сент-Луис» поднялся на вершину с последнего места в турнирной таблице. В этом году была пауза в сезоне, «пузырь». Разные сценарии, две потрясающие команды. Я бы ничего не добился без моих партнёров.



Просто удивительно. В лиге полно ребят, которые играли здесь по 10 или 15 лет. И всё ради того, чтобы получить шанс на победу. Так что мне жутко повезло – я два раза выиграл Кубок. Без семьи, моих партнёров, их поддержки ничего этого не было бы. Клод Лемье и Кори Стиллман – отличная компания. Эти два игрока долго играли в НХЛ, блистали в плей-офф. Замечательные хоккеисты. Очень приятно встать в один ряд с ними», – цитирует Маруна пресс-служба НХЛ.

Марун стал восьмым игроком в НХЛ, выигравшим два Кубка Стэнли подряд с разными командами